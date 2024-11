Como-Fiorentina non è una partita che si è vista con grande frequenza negli ultimi anni. L'ultimo precedente, infatti, risale a oltre 20 anni fa, nella Coppa Italia della stagione 2004/05.

Il sito Transfermarkt.com ha pubblicato la formazione ufficiale della squadra viola per quell'occasione messa in campo dall'indimenticato mister Mondonico. Tra simboli viola come Dainelli e Ujfalusi e scommesse mai vinte come Portillo in attacco. Di seguito la formazione ufficiale per l'ultimo scontro tra viola e comaschi.