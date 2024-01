In attesa di sviluppi sulla vicenda Gudmundsson, il Genoa regala a Gilardino un rinforzo per il reparto offensivo

Sono giorni intensi sull'asse Firenze-Genova, con la Fiorentina che sta cercando di effettuare il colpaccio Gudmundsson. Il Genoa fa resistenza, continuando a chiedere 30 milioni per quello che effettivamente è uno dei suoi giocatori migliori. Nel frattempo, però, il Grifone ha ufficializzato un acquisto nel reparto offensivo.

Dentro un altro attaccante

Stiamo parlando di David Ankeye, attaccante classe 2002 arrivato dallo Sheriff Tiriaspol a titolo definitivo. Per lui un curriculum da 10 presenze e 3 gol in Europa League, nonché un paio di apparizioni ai preliminari di Champions. Un giocatore diverso da Gudmundsson per caratteristiche, ma pur sempre un elemento che va a rimpinguare il già molto affollato reparto offensivo del Genoa. Sia mai che l'islandese partisse per davvero…