Corriere dello Sport-Stadio: Palladino sceglie Kouame

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: "La via Champions". E ancora: "Viola, media da 67 punti Kean stop: c'è Kouame".

Pagina 18

In primo piano: “Fiorentina c’è il bivio Champions”. Sottotitolo: “Oggi il Genoa, domenica il Torino: caccia al doppio successo che rilancerebbe le ambizioni”.

Pagina 19

Sulla formazione: “A Marassi senza Kean Kouame da centravanti”. E anche: “L’attaccante italiano non è partito: Palladino sceglie l’ivoriano In difesa c’è Quarta, a centrocampo chance per Richardson”. In taglio basso infine: “Conference: divieto trasferte e 50.000 euro di multa”.