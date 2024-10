La probabile formazione della Fiorentina: Comuzzo riposa, chance per Richardson dal 1'. Kouame al posto di Kean

La Fiorentina di Palladino torna oggi in campo, nel giorno di Halloween, per il turno infrasettimanale di Serie A contro il Genoa. Dopo aver demolito la Roma, i Viola vogliono continuare ad alimentare la propria classifica, motivo per cui il tecnico campano non si priverà dei suoi migliori. In porta, infatti, dovrebbe giocare De Gea, una sicurezza così come Ranieri, che verrà però affiancato da Martinez Quarta, visto il piccolo stop alla caviglia di Comuzzo. A completare la difesa dovrebbero esserci Dodo e Gosens, ma non è così improbabile la presenza di Biraghi.

Richardson per una maglia da titolare

In mediana, turno di riposo per Cataldi, uscito anzitempo dal match contro la Roma. Al suo posto Richardson, insieme a Adli; da capire, poi, se verrà schierato un altro centrocampista come Bove oppure un attaccante in più sulla fascia. In attacco, Kean non è stato convocato, così toccherà ancora Beltran; a completare il tridente Colpani insieme a Kouame. Gudmundsson ancora out.

La probabile formazione

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens/Biraghi; Richardson, Adli; Colpani, Beltran, Bove; Kouame. All.: Palladino.