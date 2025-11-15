Firenze non è ancora Venezia per Nicolussi Caviglia: una regia troppo prevedibile. E il piano del tandem con Fagioli è saltato

Sarà probabilmente Hans Nicolussi Caviglia l'uomo su cui punterà e da cui ripartirà Vanoli anche dopo la sua prima sosta da allenatore gigliato. Lui e non più il tandem con Fagioli, fin qui davvero difficile da riabilitare e immaginare in campo, neanche da mezz'ala a questo punto. Ma lasciato da parte il piacentino, la questione secondo il Corriere dello Sport sarà trovare un Nicolussi efficiente, sui livelli di Venezia, perché la regia offerta finora è rivedibile, come ha lasciato intendere anche Vanoli.

Il piano originario di Pioli era di alternarlo a Fagioli, poi è diventato quello di affiancarlo e con il cambio panchina siamo alla terza opzione: quella del ribaltamento delle gerarchie. Una delle tante evidenze dell'approssimazione con cui è stata costruita la Fiorentina.