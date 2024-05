Bonaventura: "Lasciare con un trofeo è una cosa bellissima". Quella frase che fa drizzare le antenne

“Lasciare con un trofeo è una cosa bellissima poi bisogna vincere la partita. Non sappiamo ancora come andrà a finire, sia la partita sia il futuro di molti di noi. Bisogna concentrarsi giorno per giorno per preparare queste partite e cercare di focalizzarci solo sul lavoro”.

Una frase che fa drizzare le antenne

Questo è il pensiero di Giacomo Bonaventura espresso in un'intervista rilasciata a Sky in queste ultime ore. C'è una frase in particolare, ovvero la prima, che fa drizzare però le antenne.

Lo stop alle trattative a fine 2023

Com'è noto, l'ex milanista è in scadenza di contratto con la Fiorentina e non è stato raggiunto il numero minimo di presenze da 45 minuti per far scattare il rinnovo automatico. A fine 2023 c'era stato un brusco stop alla trattativa intrapresa per legarsi a lui per due stagioni ancora ed evidentemente il filo non è stato più riallacciato, neanche dopo la scomparsa di Joe Barone.

Che ne sarà di Bonaventura? Ecco un'altra domanda che troverà una risposta dopo la finale di Conference League del prossimo 29 maggio.