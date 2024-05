Il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, sui canali ufficiali del club ha parlato della prossima finale di Conference League, ma anche della rete, purtroppo inutile ai fini del risultato, segnata nella gara contro il West Ham: “Quando si fa gol in una finale l'emozione è sempre super, è stato ancora più bello fare rete sotto la curva dei nostri tifosi, Purtroppo però non siamo riusciti a vincere. I sostenitori non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno e sono sempre venuti in tanti in ogni trasferta, quindi per noi è importante questo, si fa sempre qualcosa in più”.

“Scambierei un mio gol con il trofeo”

E poi: “Certo che scambierei un mio gol con un trofeo. Le coppe valgono più delle reti e delle situazioni personali. Farei volentieri un cambio. Se arrivi in finale i valori li hai, dobbiamo adesso preparare la partita, studiare l'avversario e tirar fuori la miglior strategia per affrontarli. Dobbiamo ancora giocare una partita di campionato prima di andare ad Atene, non dobbiamo caricare troppo questa finale”.

“Crediamo tanto in noi”

Infine: “Ci crediamo tanto, crediamo in noi, nel nostro gioco e nelle nostre possibilità. Abbiamo un avversario davanti che gioca praticamente in casa, dobbiamo pensare che questa partita può dare una gioia grande a tutti i tifosi e al club”.