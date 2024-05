Rotazione ponderata e non selvaggia. Bonaventura da valutare, un turno di riposo per l'uomo più importante della Fiorentina

La Fiorentina vuole conquistare l'ottavo posto in classifica che vorrebbe dire sicurezza di partecipare alla prossima Conference League attraverso il campionato ed essere una delle teste di serie in Coppa Italia (un turno in meno da giocare).

Rotazione ponderata

Per questi motivi la rotazione di squadra che vedremo contro il Cagliari non sarà selvaggia bensì ponderata. A scriverlo è La Nazione. Secondo il quotidiano cittadino Ikone e Belotti stanno meglio e potrebbero anche partire dall’inizio. Così come dovremmo vedere tra i titolari Ranieri, che non è nell'undici di partenza dal 5 maggio, e Kayode che ha messo insieme appena 178’ nelle ultime sette partite tra campionato, Coppa Italia e Conference.

Bonaventura e Gonzalez

A centrocampo ci sarà da valutare la condizione fisica di Bonaventura. Per il Corriere dello Sport-Stadio è probabile che l'allenatore si cauteli schierando dal primo minuto Arthur e Mandragora, con l'idea di impiegare l'ex Milan a partita in corso. Vedere Ikone in campo è una scelta che determina un turno di riposo per Gonzalez, l'uomo di maggior spessore tecnico della Fiorentina, con la speranza che possa essere decisivo ad Atene.