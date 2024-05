A Sportitalia ha parlato Sebastian Mendez, che fino a qualche mese fa era l'allenatore del Velez Sarsfield in Argentina. Tra le sue considerazioni anche l'esclusione dalla Seleccion di Dybala per fare spazio all'attaccante della Fiorentina Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

“Non sono nessuno per commentare le scelte di altri allenatori, quello dell’Argentina poi sta facendo molto bene da tanto tempo, al di là dei risultati. Lui sa perché prende le decisioni. Certamente Dybala mi sembra un giocatore fantastico, siamo tutti d’accordo su questo, così come Nico Gonzalez è molto versatile e penso che sarà importante come ricambio per Di Maria. Evidentemente Scaloni come dicevo ha le sue ragioni per fare le sue scelte”.