E adesso che Carnevali non può più sparare cifre astronomiche, anche Berardi torna sul taccuino della Fiorentina?

C'era una volta in cui Domenico Berardi sarebbe potuto diventare un calciatore della Fiorentina. E anche della Juventus, dell'Inter, del Milan, della Lazio ecc ecc. Adesso, però, con la retrocessione in Serie B del Sassuolo, le carte in tavola sono cambiate. Il “vecchio volpone” di Carnevali non può certo più azzardarsi a chiedere quei 30 milioni sventolati in faccia a Commisso nelle scorse sessioni di mercato.

A volte ritornano

E il povero Mimmo sarà costretto anche a saltare gli Europei per infortunio. Insomma, una stagione da dimenticare per uno degli ex (ormai) prospetti più interessanti del calcio italiano. Ma la domanda che qui ci sorge spontanea è la seguente: la Fiorentina avrebbe ancora bisogno di un attaccante del genere?

Berardi farebbe ancora al caso della Fiorentina?

Vista la claudicante annata di Sottil, Kouame e Ikone, la risposta non può che essere affermativa. E il nome di Berardi, nonostante i tanti tentativi falliti in passato, può davvero tornare in auge nelle prossime settimane. D'altronde, la permanenza di Nico Gonzalez è tutta un rebus, arrivato alla sua terza stagione a Firenze. L'attaccante calabrese lascerà quasi sicuramente l'Emilia in estate, a meno di legarsi al club che lo ha reso grande a vita. Ma sappiamo bene come nel calcio moderno questi discorsi spesso rimangano su carta… Dunque, voi che ne dite? Berardi sì o Berardi no?