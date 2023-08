Il giornalista partenopeo Umberto Chiariello ha detto la sua sul campionato di Serie A attraverso il proprio profilo X. Tra le squadre analizzate, anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“1 punto in 2 partite con squadre della seconda parte del tabellino della classifica. Basta il mercato difficile per giustificare Mou? Basta Lukaku per rimontare perlomeno la zona Champions? Anche Gasp: stesso tipo di avversari, ma entrambi in trasferta. Cade a Frosinone dove il Napoli nel secondo tempo ha passeggiato. Basta a giustificarlo l’infortunio di Touré? Sarri è già caduto alla prima contro la bestia nera Lecce. Fiorentina subito ridimensionata a Vienna dopo i botti di Genova. Mi sa che - salvo miracoli - i primi 4 posti sono già assegnati…”