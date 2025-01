Prosegue la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore della Fiorentina, l’argentino Nicolas Valentini. Di seguito le dichiarazioni del classe 2001 ex Boca Juniors.

Valentini ha parlato dei calciatori argentini passati a Firenze: " Passarella credo fosse un difensore centrale fortissimo, poi Batistuta, il bomber, che sono stati molto importanti per la Fiorentina. Il calcio italiano è molto organizzato e più strutturato dell’argentino, qui si viene per apprendere questo modo di difendere. Il numero 14? In Argentina avevo il 15, ma mi piace anche il 14, non c'è una ragione particolare".

“Questa squadra è molto importante in Italia, voglio vincere tutte le partite. La Fiorentina sta facendo bene quest'anno e per inserirmi devo lavorare tanto. Mi sono allenato nella maniera migliore, ho firmato a luglio con la Fiorentina per mettermi a disposizione. Al Viola Park c'è tutto per fare bene. Al Boca Juniors ci sono stati problemi per rinnovare il contratto, non posso parlarne ma sicuramente verrete a sapere tutto. Il soprannome El Coco? Mio padre mi chiamava così fin da piccolo e mi sono sempre tenuto questo soprannome. Coco come cocco, il frutto (ride ndr)”.