"Se vai in inferiorità numerica vs il Napoli, loro sono troppo forti.. Non te la fanno mai prendere.

Così ho detto ad Arthur: Andiamo caratteristiche vs caratteristiche e chi è + bravo la porta a casa.."

Xkè la comunicazione nutra gli appassionati: c'è bisogno d parlare di CALCIO pic.twitter.com/PzyFUKwMNR