Esposito-Cagliari, frizioni sul rinnovo di contratto. E la Fiorentina monitora la situazione

Negli ultimi giorni a Cagliari è scoppiato il caso-Esposito: le telecamere hanno ripreso una chiacchierata accesa fra la punta dei rossoblù, l'allenatore Pisacane e il DS Accardi. E per la Fiorentina potrebbe essere una chance da cogliere.

La ricostruzione

Andiamo in ordine: il venerdì esce un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove Esposito riferisce che vuole “essere un leader di questo Cagliari” visto che ha "scelto questa piazza, un ambiente caldo, con una tifoseria calorosa che allo stadio spinge molto". Due giorni fa, invece, la comunicazione alla società: serve un adeguamento del contratto nonostante questo scada nel 2030.

Occhi aperti

Il ragazzo si è allenato lo stesso e l'allarme, in larga parte, sembra rientrato. Nonostante ciò, riporta TMW, su di lui si sono interessati la Fiorentina, ma anche Napoli, Atalanta e Como: ci vorrebbero tra i 20 e i 25 milioni di euro, forse qualcosa in meno. Niente di concreto ancora, ma resta un'occasione da monitorare.