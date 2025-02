L'ex attaccante della Fiorentina Valeri Bojinov ha commentato a Radio Serie A la stagione della squadra di Raffaele Palladino: “Io mi sono fatto un'idea, ovvero che il calo della Fiorentina sia dovuto unicamente a quanto accaduto a Bove. Quell'evento ha toccato psicologicamente tutti i componenti della quadra, parliamo di ragazzi che erano a contatto con lui ogni giorno. Ho avuto paura io guardandolo in tv, figuriamoci loro”.

“La Champions è ancora possibile”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina ha risentito tanto di quella vicenda, non c'entra il modulo o altro. Comunque sia, quando fai un mercato invernale così importante vuol dire che vuoi arrivare in Europa, e secondo me anche la Champions è possibile. Come ha detto Pradè, la Fiorentina ha una rosa importante”.