L'ex attaccante Massimo Maccarone ha parlato a Italia7 sulla situazione attuale in casa Fiorentina e sulla stagione viola: “Palladino è un tecnico giovane che ha fatto bene con il Monza e che ha cambiato realtà, riuscendo comunque a raggiungere un punteggio importante. In altre occasioni, con i punti che ha realizzato in questa stagione, sarebbe arrivato più in alto”.

Su Kean: “Gli consiglierei di fare ciò che si sente. Se resta qui a Firenze, deve farlo con entusiasmo. Non era mai riuscito a far così tanto bene in carriera, poi è un ragazzo tanto amato dal pubblico viola e considerato dalla squadra”.