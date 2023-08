Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina dice no ad offerte al ribasso

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio sulla Fiorentina c'è il titolo: “Calda viola”. Sottotitolo: “Domani il Rapid: la Conference vale 20 milioni”. Sommario: “Già venduti 17.000 biglietti ma serve il Franchi pieno per trascinare la Fiorentina Ballottaggio Nzola-Beltran”.

A pagina 20, apertura per: “Pressione sulla Fiorentina non può perdere l’Europa”. Sottotitolo: “Tre motivi per non fallire: 20 milioni potenziali in meno e un’immagine sbiadita; il progetto perderebbe forza; gruppo più difficile da gestire”. In taglio basso: “Beltran e Nzola insieme in campo se serve tentare il tutto per tutto Rebus esterni: con Gonzalez sono in cinque a lottare per un posto”.

A pagina 21 sul mercato: “Amrabat, il piano B passa da Italiano”. Sommario: “No a offerte al ribasso: se rimane tocca all’allenatore recuperarlo Per Jovic carta bianca al manager”.