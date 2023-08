La patata bollente che potrebbe finire nelle mani di Italiano. Commisso pronto a dire no a chi provasse a prendere la Fiorentina per 'sfinimento'

Trenta milioni di euro. Questa la richiesta economica che la Fiorentina ha sempre fatto per il cartellino di Sofyan Amrabat. Cifra che nessuna squadra gradita anche al giocatore ha fin qui offerto.

L'ultima ratio per il giocatore, scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, potrebbe essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto. E se qualcuno provasse a fare un'offerta al ribasso, nel tentativo di prendere il club viola per “sfinimento”, è pronto il no di Commisso.

Amrabat dunque, potrebbe rimanere anche a Firenze, se non esistessero le condizioni per cederlo e a quel punto la patata bollente, perché tale sarebbe, finirebbe nelle mani di Italiano che dovrebbe reinserire il giocatore in un gruppo da cui si è mentalmente staccato.