Sul calciomercato della Fiorentina, è intervenuto anche l'ex dirigente Pino Vitale a Radio Bruno Toscana: “Ormai è chiaro che Amrabat voglia andare via, ma le cessioni si fanno in due e serve anche chi ti vuole acquistare. In ogni caso, non è stata la Fiorentina ad aver messo Amrabat sul mercato, bensì l’entourage del calciatore a cercargli una nuova destinazione”.

Sull'inizio di stagione: “La Fiorentina è partita benissimo a Genova, poi ha avuto alcune defezioni sulla gestione delle partite, specialmente contro il Lecce. Sono comunque convinto che la squadra farà una grande partita giovedì e passerà il turno anche in modo agevole. Cosa manca? Un centrale forte, nonostante l’enorme stima che nutro in Ranieri”.

E poi aggiunge: “Fossi nella Fiorentina, comprerei Baldanzi dall’Empoli all'istante lasciandolo in prestito per un’altra stagione. Ripeto, è tra i migliori quattro o cinque giovani che ci sono in Italia”.