Sull'impegno della Fiorentina in Conference League, è intervenuto anche il giornalista Alessandro Bocci: “La partita di domani l'altro sposta tantissimo sul piano della crescita, piuttosto che sul piano del mercato. Questo è un nodo cruciale, perché l’italiana che fa la Conference passa da un playoff in condizioni toste, contro avversarie meno forti ma con molte più partite sulle gambe. Purtroppo, poi, la Fiorentina è ripartita dai suoi stessi difetti”.

Su Martinez Quarta: “Un giocatore del genere non può fare errori come quello contro il Lecce in Serie A. Ma poi, perché un giocatore che ha già la testa altrove è ancora titolare? E adesso è complicato, perché il tutto è dettato ancora dal mercato ancora aperto che fa legge. Probabilmente a Italiano stanno costruendo la squadra ancora adesso”.

Su Sottil: “Ormai è un anno che è in un tunnel, non garantisce nessun tipo di crescita. Salta sempre il primo uomo, ma stai sicuro che poi al suo ingresso in area di rigore sbaglierà la soluzione, è sistematico. Perché mandare via Saponara, che sarà stato tanto vecchio ma di grande qualità, per uno come lui? Punto molto di più su Brekalo, a questo punto”.