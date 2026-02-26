Dopo la partita della Fiorentina in Conference League, il tecnico dello Jagiellonia Adrian Siemieniec ha parlato in conferenza stampa per parlare del match del Franchi.

Le parole di Siemieniec

“Vorrei intanto complimentarmi con la Fiorentina per la qualificazione. Grazie per la partita, è stata un'ottima esperienza per tutti noi. Complimenti a Vanoli per la qualificazione. Complimenti anche ai nostri tifosi, sono stati incredibili. E complimenti ovviamente alla mia squadra, sono orgoglioso dei miei ragazzi e di queta vittoria. Oggi abbiamo fatto la storia, questa gara sarà ricordata a lungo in tutta la Polonia. C'è mancato pochissimo a scrivere la storia fino alla fine. Lo scorso anno abbiamo perso contro il Betis, quest'anno contro la Fiorentina. In questi due anni e queste due eliminazioni non dobbiamo vergognarsi di nulla. Abbiamo fatto le nostre partite. Adesso ci concentreremo su vincere lo scudetto”.

Sul match

“E' incredibile la tripletta di Mazurek. Cavoli, ha mostrato enormi doti, è un'ottima notizia per noi e per la nazionale polacca. Un ragazzo che ha 19 anni ha fatto la storia e si porta la palla a casa”.

Sugli assenti all'andata

“Romančuk e Pululu? Mi è dispiaciuto molto non averli, ma che vuoi farci. Sono orgoglioso di avere giocatori del genere. Oggi abbiamo scritto un capitolo bellissimo. Su Pululu abbiamo lavorato tanto e ora guardate che fa quest'anno. Ha mostrato le sue qualità anche stasera”. Chi mi segue mi conosce. Io ovviamente scherzavo quando ho detto che avrebbero ricordato il mio nome. Non volevo essere sbruffone, non era mia intenzione. Dopo oggi, però, forse si ricorderanno davvero di me. All'andata si sarebbero ricordati di me per un altro motivo. Ma quello che abbiamo fatto oggi rimarrà negli annali. L'Europa e la Fiorentina si ricorderanno di noi. Se le squadre di Serie A sottovalutano un po' i campionati minori? Forse avete bisogno di allenatori polacchi (ride ndr)".

Sulla Fiorentina

“In queste due partite ho percepito la qualità dei giocatori della Fiorentina. Diversi allenatori vorrebbero questa rosa. Però chiaramente quelli che sono entrati hanno impresso una svolta alla partita e chiaramente il livello die viola è salito. Non è un caso che alcuni di loro sono titolari, ma anche il livello di chi subentra è alto. Dopo il 3-0 c'è stata l'impressione che la partita potesse cambiare”.