Breda: "Date tempo ad Italiano: le sue squadre soffrono sempre l'inizio di stagione"

L’ex tecnico di Pescara ed Ascoli Roberto Breda, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sul momento della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“La Fiorentina ha dimostrato di voler portare avanti un progetto preciso dal un punto di vista di crescita e convinzione: con un tecnico come Italiano anche una competizione come la Conference League può rappresentare per la squadra un modo per crescere. A Genova ho visto la partita dal vivo e i viola mi hanno fatto un'ottima impressione: hanno giocato una gara superlativa. Anche il mercato attuato dalla dirigenza mi è piaciuto molto, ci sarà ancora da lavorare ma è normale che accada una cosa del genere: se avete seguito bene il mister in passato, tutte le squadre di Italiano all'inizio soffrono. Per struttura la Fiorentina utilizza poco gli attaccanti nella manovra, più come finalizzatori. Serve un attaccante in area che aumenti i numeri di reti. Italiano conosce bene Nzola, quindi non è stato preso al buio. Jovic e Cabral? Si vede che Italiano aveva voglio di cambiare, cercando di migliorare".

Ha poi commentato le possibilità di un cambio di modulo: “Sono convinto che molto dipenderà dal momento vissuto e dallo stato di forma di alcuni giocatori chiave. Italiano non è uno stupido, è a conoscenza di questo e sicuramente agirà di conseguenza. Sicuramente lo stesso allenatore non rinnegherà quanto fatto nelle scorse stagioni, i vari step che hanno portato questa squadra a essere stabilmente tra le prime otto del campionato: è comunque vero che, dopo due finali come quelle della passata stagione, devi pretendere un tipo di percorso da se stesso".