Comuzzo intanto è pronto ad un'altra uscita da titolare. Terracciano non molla mentre Colpani... probabilmente sì

La priorità per Raffaele Palladino al momento è quella di raggranellare più risultati possibili e per farlo non sono concessi calcoli: dentro quelli più in forma. E allora in vista del match di domani con il Venezia, spazio nuovamente a Dodo e Biraghi sulle fasce, Amrabat a centrocampo con Terracciano che non ha certo deposto le armi ed è il favorito per stare tra i pali, scrive La Nazione.

Se in difesa le scelte sono obbligate, con Comuzzo che sarà per forza di cose alla seconda da titolare, davanti rischia invece Colpani che non ha convinto, anche dal punto di vista fisico. Probabile dunque un turno di riposo, in vista anche del match di ritorno con la Puskas Akademia.