La giornata della Fiorentina si sorregge su una notizia in particolare: Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo viola. Per la prima volta nel giro di oltre vent'anni subentra una nuova figura con questo ruolo oltre a Corvino e a Pradè. Il dirigente lascerà il Tottenham e raggiungerà Firenze in data 4 febbraio. Non sarà, dunque, operativo prima della fine del mercato invernale attuale. Anche gli Spurs hanno ufficializzato il suo ritorno in Italia.

Baldanzi sfuma. Harrison più complicato del previsto

Per quanto riguarda possibili rinforzi offensivi, sta progressivamente sfumando l'ipotesi Tommaso Baldanzi, diretto verso il Genoa di Daniele De Rossi (in chiusura). Harrison, invece, è decisamente più vicino, ma la trattativa è tutt'altro che chiusa. Il Leeds United ha alcune richieste scomode, come la volontà dell'obbligo di riscatto e una cifra che non dovrebbe scendere sotto i 15 milioni di sterline. Prosegue la trattativa.

Fronte uscite, tante situazioni da chiarire

Per quanto riguarda invece il fronte uscite, sono attese cessioni a breve. In primis Amir Richardson, per il quale si attende solo la definizione della trattativa con il Nizza, club in cui fa ritorno Mattia Viti, probabilmente per andare in prestito alla Sampdoria. Anche Dzeko e Nicolussi Caviglia sono con ogni probabilità sulla lista dei partenti. Da sbloccare anche la posizione del club, piuttosto enigmatica, circa Niccolò Fortini, cercato dalla Roma.