Dopo Terracciano al Milan, si chiude il giro dei portieri ex viola. Sportiello torna a Bergamo, Gollini va in prestito a una neopromossa

Si chiude un giro di trasferimenti che vede protagonisti alcuni portieri ex Fiorentina. In primis, chiaramente, Pietro Terracciano saluta il club viola dopo sei stagioni e si accasa al Milan. Questo ha sbloccato un altro affare.

Marco Sportiello torna all'Atalanta: l'ex viola ha lasciato proprio il Milan per tornare in nerazzurro (dove ha militato prima e dopo l'avventura a Firenze) e diventare il vice-Carnesecchi. In più c'è un'altra novità: Pierluigi Gollini, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha praticamente formalizzato il suo passaggio in prestito secco alla Cremonese. Il portiere lascia la Roma per un'avventura da protagonista, con la squadra contro la quale iniziò un'esperienza in viola tutt'altro che memorabile.