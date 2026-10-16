Discussioni in Lega sulla nuova Coppa Italia: si va verso un format "all'inglese"

Se c'è una cosa che da anni caratterizza la Coppa Italia è quel suo sentore un po' elitario, che strizza l'occhio alle squadre di Serie A trascurando tutte le squadre sotto di esse, tanto che vi è addirittura il bisogno di una ‘Coppa Italia Serie C’ apposita. Ebbene, è un format destinato a cambiare, nel nome delle squadre meno blasonate.

Lavori in corso

Dall'assemblea di lega odierna emerge infatti il desiderio di allargare la Coppa Italia anche alla terza serie italiana, la Serie C appunto: se attualmente solo in quattro partecipano alla competizione, si parla di un ampliamento a 20 o a 32 compagini di terza divisione, che alzerebbe il numero di partite per chi parte dalle fasi iniziali.

Un cambiamento… a metà

Le squadre di Serie A, ad ogni modo, dovrebbero continuare a partire dagli ottavi, togliendo un po' la magia del ‘Davide contro Golia’ sin dai primi turni di Coppa. L'ago della bilancia, come spesso accade, lo sposta l'assegnazione del nuovo bando dei diritti TV.