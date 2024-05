Altro che vivai italiani... La Serie A apre ufficialmente le porte ai giocatori extracomunitari: ecco come cambia la regola degli slot

Cambia la regola che norma il tesseramento di calciatori extracomunitari in Serie A. Lo ha annunciato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, che ha fatto sapere come, la precedente normativa che prevedeva la possibilità di acquistare fino 2 extracomunitari a patto che uno dei due venisse ceduto all’estero o diventasse comunitario o andasse via per la scadenza del contratto, cambierà.

Dalla prossima stagione, infatti, non sarà più necessario cedere un elemento della propria rosa per far spazio a un nuovo arrivo. Al termine del Consiglio di Lega che ha approvato questa disposizione, Casini ha dichiarato: “Ringrazio l’AIC (l’Associazione Italiana Calciatori) che ha compreso l’esigenza delle squadre e mostrato apertura su questo fronte”.