Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, proiettandosi verso Fiorentina-Atalanta di domenica prossima e concentrandosi sul reparto di centrocampo viola.

‘Le assenze di Ederson e Retegui sono due vantaggi per la Fiorentina’

“La Fiorentina ha due vantaggi, l’assenza di Retegui ma soprattutto di Ederson, giocatore fortissimo ed uno dei pochi numeri 8 capaci di fare tutto in campo, un calciatore veramente completo. Nessun ha le caratteristiche di Ederson, da De Roon a Pasalic. Allo stesso tempo i giocatori di movimento che l’Atalanta schiererà in attacco porteranno difficoltà nelle uscite della difesa viola. Lookman, De Ketelaere, calciatori fortissimi, e pensare che manca Scamacca. Le insidie arrivano anche dagli esterni e da Kolasinac”.

‘Ecco la mia mediana ideale, mi ricorda quella del Napoli’

“Palladino e Gasperini? C’è troppa differenza tra i due per età ed esperienza, senza poterne fare una colpa a nessuno dei due. La mediana ideale per me? Fagioli, Folorunsho e Ndour. Mi ricorda molto la mediana del Napoli con Lobotka, Anguissa e McTominay, un regista e due incursori. Non credo che Palladino in questo momento rinuncerà ad uno tra Cataldi e Mandragora per mettere Adli. Il lavoro di Palladino fino ad oggi? Merita 6.5. Mi ha colpito come si sia reso conto del percorso di crescita che sta facendo e lo ha dichiarato. Oggi è più quanto la Fiorentina può dare a Palladino che viceversa. Il punto è che la Fiorentina non deve essere una scuola per allenatori".