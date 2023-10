Beltran: "Sono tranquillo, il gol prima o poi arriverà. La tifoseria mi ha manifestato tutta la sua simpatia fin da subito"

L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è stato intervistato da Sky al termine della gara contro il Cagliari: “Pari punti con Napoli e Juventus? E' una soddisfazione molto grande per noi. Per questo stiamo lavorando tutti i giorni. Dobbiamo continuare così per rimanere in questa posizione di classifica. Sto bene, sono tranquillo. L'importante è la vittoria, prima o poi il gol arriverà”.

E poi: “E' un campionato molto fisico, dove i difensori sono molto alti. E' difficile giocare qui in Italia. Ma abbiamo un gruppo molto bello. Dal primo giorno la tifoseria mi ha manifestato tanta allegria. Come ho già detto sono tranquillo e che sono sicuro che il gol prima o poi verrà”.