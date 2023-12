L'opzione Dinamo per salvare la carriera di Brekalo. Il desiderio di Jakirovic potrebbe divenire realtà

Il desiderio di Sergei Jakirović potrebbe avverarsi già da questo gennaio. L'attuale tecnico della Dinamo Zagabria vorrebbe poter allenare un prodotto di questo club che ora milita nelle fila della Fiorentina: Josip Brekalo.

Una carriera che stenta a decollare

Eh già, la Dinamo come ancora di salvezza della carriera dell'ex Wolfsburg, che stenta a decollare e che finora ha visto pochi alti e molti bassi. Con la maglia viola addosso, Brekalo non ha giocato molto e soprattutto non ha inciso quando Italiano ha deciso di schierarlo.

Problemi economici da superare

Restano però dei problemi di tipo economico da superare; il croato in Italia prende circa 1,5 milioni di euro di ingaggio annuale. Certo, la Dinamo potrebbe anche decidere di prenderlo solamente in prestito fino alla fine della stagione, ma nel caso volesse aggiudicarselo a titolo definitivo dovrebbe poi sborsare almeno 5 milioni di euro, che è una cifra elevata per le casse del club di Zagabria.

Quella del ritorno in patria è tuttavia un'opzione da tenere in considerazione, ora che a Firenze potrebbe arrivare un altro attaccante esterno.