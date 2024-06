Test Kayode: lancio definitivo o gran plusvalenza? La Fiorentina per ora allontana il Tottenham ma c'è un mercato da finanziare

La strada ad oggi sembra piuttosto tracciata in direzione della permanenza ma gli occhi (e i soldi) della Premier potrebbero far vacillare tali certezze: sul banco c'è il destino di Michale Kayode. L'esterno classe 2004 è reduce dalla sua prima annata tra i professionisti e ha attirato l'attenzione del Tottenham: come riporta il Corriere Fiorentino, la società viola lo valuta intorno ai 40 milioni e vorrebbe fondare la prossima stagione su di lui.

Certo è dall'altro lato, che la Fiorentina deve anche pensare alle altre esigenze della rosa e una potenziale plusvalenza di questo livello sarebbe utile a finanziare il mercato. E' una sorta di test, per capire a quale aspetto sarà data priorità.