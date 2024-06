A caccia dell'ennesimo anti-Terracciano: stavolta tocca a Musso e a rimetterci sarebbe Christensen

Ci hanno provato Dragowski, poi Gollini e alla fine Christensen ma nessuno ha scalzato dalla porta Pietro Terracciano, reduce per altro dalla sua miglior stagione in carriera, alla soglia dei 34 anni. Secondo La Gazzetta dello Sport però, c'è un candidato nuovo corrispondente al nome di Juan Musso che l'Atalanta potrebbe liberare per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. In tal caso l'argentino arriverebbe per fare il titolare e alle spalle dei due, ci rimetterebbe Christensen, reduce da una prima annata viola piuttosto discutibile.