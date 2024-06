Per un Bonaventura che va, potrebbe esserci un Gaetano che viene: Palladino certifica la staffetta tra i due

A livello di ruolo c'è una certa affinità tra Jack Bonaventura e Gianluca Gaetano: tutta da dimostrare invece la vicinanza dal punto di vista tecnico e realizzativo. Il classe 2000 però è reduce da una mezza annata in prestito a Cagliari, dove ha contribuito fortemente alla salvezza con i suoi 4 gol. Il centrocampista napoletano partirà intanto per il ritiro azzurro ma difficilmente troverà spazio con Conte mentre la Fiorentina saluterà Bonaventura a fine mese. Secondo il Corriere dello Sport, Palladino avrebbe dato l'assenso proprio a questo tipo di staffetta per il suo centrocampo viola.