2017 vibes: la Fiorentina torna a pensare a Simeone. De Laurentiis abbassa il prezzo e i tempi dell'affare sarebbero rapidi

C'è un club come la Fiorentina a cui serve (almeno) un nuovo attaccante e poi ci sono una punta e una società ormai ai titoli di coda, come Giovanni Simeone e il Napoli. Da queste tre esigenze potenzialmente convergenti nasce la suggestione di un ritorno del Cholito a Firenze, lanciata dal Corriere dello Sport.

L'argentino arrivò a Firenze la prima volta nel 2017, per suggellare di fatto la fine dell'era d'oro dellavalliana e inaugurare un biennio molto complicato a livello di gestione, dove l'amore tra lui e la città non scattò mai del tutto. Mesi fa De Laurentiis aveva fissato a 20 milioni il suo prezzo ma il rapporto ormai in via di chiusura tra le parti potrebbe agevolare sia i tempi che i costi dell'operazione. Per un amarcord che saprebbe appunto di 2017.