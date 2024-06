Sabiri pronto a tornare a Firenze, ma solo di passaggio. Lo monitora una squadra di Serie B

Dopo l'esperienza in prestito all'Al-Fayha, Abdelhamid Sabiri è pronto a far ritorno a Firenze. Solo un passaggio, probabilmente, visto che l'ex Sampdoria non rientra nei piani di Palladino per il futuro.

Come riporta Tuttosalernitana.com, il marocchino è seguito con attenzione dalla Salernitana appena retrocessa, che ha ingaggiato Sottil come nuovo allenatore. Che possa essere in Serie B il futuro del centrocampista viola?