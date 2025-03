Proc. Favasuli: "Ha la testa per giocare ad alti livelli. La Fiorentina lo tiene d'occhio, ma il Bari ha un diritto di riscatto ed eventualmente..."

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Costantino Favasuli, dopo un inizio difficile, si sta rendendo protagonista in prestito a Bari. Di lui ha parlato il suo procuratore, Alessandro Buccieri, a Pianetabari.com: “Si è calato subito nel contesto. Inizialmente ha giocato meno, la concorrenza è pur sempre un ottimo profilo come Olivieri, ma poi si è fatto trovare pronto una volta infortunato. Qualsiasi tecnico vorrebbe un giocatore come Costantino, è molto duttile. A Terni gli veniva chiesto di spingere molto, ora adesso ha esigenze tattiche diverse, Longo gli chiede compiti più difensivi e si sta adattando”.

“Bari è una piazza importante e Costantino può giocarci”

E aggiunge: “Si è ricavato continuità dimostrando di essere pronto. Per il top gli mancano giusto quei tre-quattro gol che in Primavera ha fatto, ma potrà ripetersi anche tra i grandi. Bari per lui è stata una scelta personale; aveva giocato i playout davanti al San Nicola ed era rimasto impressionato. Costantino ha la testa di un giocatore ad alti livelli e questa è una piazza importante”.

“La Fiorentina tiene d'occhio il ragazzo, ma occhio al riscatto. Non sarebbe un problema”

Sulla Fiorentina: “Il club viola tiene sempre d'occhio Favasuli. Il Bari ha però un diritto di riscatto, da considerare. Ci sarebbe forte interesse anche da parte di tanti altri club qui in Serie B, ma sicuramente il ragazzo non avrebbe difficoltà ad accettare la permanenza”.