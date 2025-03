Rinaudo: "Fortini è il giovane che più mi ha impressionato in Serie B. La Fiorentina ha in casa un giocatore pronto ad alti livelli"

Il laterale di proprietà della Fiorentina Niccolò Fortini è attualmente in forza alla Juve Stabia e sta ben impressionando. Di lui ha parlato l'ex calciatore e dirigente sportivo Leandro Rinaudo, a Tuttomercatoweb.com: “In Serie B ci sono molti giocatori giovani promettenti e bravi. Ma se devo dire l'uomo mercato, quello che più mi ha impressionato è proprio Fortini”.

“Fisico pronto per la Serie A, la Fiorentina ha un giocatore moderno”

E aggiunge: “Sono convinto che la Fiorentina avrà in casa propria un giocatore pronto ad arrivare a livelli importanti. Calciatore moderno, con una fisicità già da Serie A e una personalità da vendere, è molto sereno nel gestire i momenti della partita. Per essere un 2006 ha fatto grandi passi in avanti”.