Nella scorsa sessione di calciomercato vi abbiamo parlato della possibilità di vedere Niccolò Fortini in maglia viola, ipotesi che poi si è risolta in un nulla di fatto. Il giovane terzino sinistro, cresciuto nel settore giovanile gigliato in prestito in Serie B alla Juve Stabia, è dunque tornato a Castellammare, dove continua a mettersi in luce a suon di prestazioni sopra la media.

Proprio nell'ultima giornata della serie cadetta il classe 2006 è riuscito, dopo aver già messo a referto tre assist, a segnare il suo primo gol fra i professionisti, contribuendo alla netta vittoria della sua squadra contro il Cosenza: un preciso diagonale di destro (non il suo piede forte) sul quale il portiere avversario non ha potuto farci nulla.

Fortini a fine partita ha partecipato alla conferenza stampa, ecco le sue parole: "Il ritorno in maglia viola a gennaio? C'è stato qualcosa con la Fiorentina, più una voce che una cosa concreta. Se fossi stato interpellato avrei sicuramente deciso di restare qui".

Un ulteriore segnale questo, del talento e della grande stagione del giovane viola.