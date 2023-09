Castellacci: "Dodô e una lesione che nessun giocatore vorrebbe. Non deve avere fretta, altrimenti rischia una ricaduta"

L’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, su Il Tirreno ha parlato della lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, riportata dal difensore della Fiorentina, Dodô, che lo costringerà ad un lungo stop.

Il brasiliano “si è provocato una lesione di un crociato che prevede una riabilitazione di circa 6-8 mesi - ha detto Castellacci - Si tratta di una lesione che nessun giocatore vorrebbe perché i tempi di recupero sono abbastanza lunghi e bisogna fare un trapianto per risistemare il tutto. Questo comporta una riabilitazione sufficientemente lunga”.

Castellacci sui tempi di recupero ha aggiunto: “Non esistono degli standard di ripresa uguali, ci sono chirurghi che fanno recuperare in sei mesi e altri in otto. Se anticipiamo troppo i tempi di recupero, intensificando la fisioterapia e cercando di recuperare in pochi mesi, si ha una più alta percentuale di ricadute e di altre rotture. In linea di massima bisogna operarsi e poi rieducare con calma”.