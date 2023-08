FOTO: I giocatori dell'Ofi Creta fanno shopping al Fiorentina Store

La squadra dell'Ofi Creta farà ritorno in serata ad Heraklion. I giocatori del club greco, dopo aver pareggiato ieri in amichevole contro la Fiorentina, hanno avuto modo di fare un giro per la città di Firenze.

Alcuni di loro sono anche entrati all'interno di un Fiorentina Store per poter fare shopping. In particolare nella foto pubblicata sui social vediamo che Sotiriou, Mandas e Christogeorgos sono voluti ritornare in patria coi prodotti della nostra squadra.