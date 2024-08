Fiorentina in chiusura per De Gea: il portiere può arrivare a Firenze già domani. I dettagli

La Fiorentina sta cercando un nuovo portiere per la prossima stagione, da consegnare a Raffaele Palladino. Da tempo David De Gea è un nome seriamente preso in considerazione dal club viola e, adesso, all'affondo finale manca davvero poco.

De Gea in chiusura per la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina è in chiusura per David De Gea e sta definendo i dettagli conclusivi. Per lui pronto un contratto di un anno con opzione per un'altra stagione. Lo spagnolo potrebbe essere a Firenze già nella giornata di domani.