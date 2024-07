FOTO FN: Il parterre di Fiesole completamente demolito. L'area (spianata) dove nascerà la nuova Curva

La prima fase di lavori allo stadio Artemio Franchi prosegue.

Il Parterre di Fiesole è stato completamente demolito e l'area in questione viene adesso spianata. Anche perché sarà proprio in questo spazio che nascerà la nuova Fiesole, con le proprie tribune praticamente ricostruite a ridosso del campo per migliorarne la visibilità.

Una concezione sicuramente più moderna di stadio che sta nascendo e che vedrà la luce al termine dell'intera opera di restyling.