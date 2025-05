Ecco l'avversaria della Fiorentina Primavera in Finale: appuntamento con la storia venerdì sera al Viola Park

Si è appena conclusa la semifinale dei playoff Primavera tra Inter e Sassuolo, vinta ai rigori dai nerazzurri, che eliminano i Campioni d'Italia in carica e staccano il pass per la finale scudetto. Ad attenderli ci saranno gli uomini di Galloppa, che affronteranno quindi l'Inter per vincere un titolo che manca nella bacheca della Fiorentina ormai da 42 anni.

Parte meglio l'Inter, poi però cresce il Sassuolo, che si mette a dettare i ritmi e dopo appena 18 minuti passa in vantaggio grazie alla rete di Minta, al suo quinto centro stagionale, sfruttando un errore di Re Cecconi. L'occasione per il raddoppio passa tra i piedi di Knezovic, che però sbaglia il rigore del possibile 0-2, parato da Calligaris. Nel finale di tempo è poi Berenbruch a sfiorare il pareggio, colpendo però il palo. Nella ripresa arriva subito il pareggio nerazzurro con Alexiou, che di testa firma l'1-1. Parità che permane nei 90 minuti, e allora servono i calci di rigore: ancora Calligaris protagonista che neutralizza un tiro dal dischetto, coi nerazzurri che vincono la lotteria segnando tutti e 5 i rigori calciati.

Sarà quindi l'Inter, la squadra più vincente della storia del Campionato Primavera, che cercherà il suo undicesimo trofeo da mettere in bacheca; Fiorentina che invece, davanti al proprio pubblico di casa, punta al suo quarto successo nella storia: appuntamento venerdì, alle 20.30, al Viola Park.