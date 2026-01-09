Appena arrivato alla Fiorentina, il nuovo centrocampista viola Marco Brescianini ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sto benissimo, non vedo l'ora di mettermi in gioco. Ho avuto subito un colloqui con Vanoli, è stato molto piacevole. L'ho trovato molto carico quindi spero di fare bene e dare una bella svolta. Ce la metterò tutta, userò il massimo della professionalità e dell'impegno, suderò la maglia. Questa società ha una storia incredibile e spero di ripagare la fiducia”.

“Posso giocare in qualunque ruolo del centrocampo”

Poi ha aggiunto: “Non ho ancora parlato coi compagni, lo farò a brevissimo. Avremo modo di conoscerci, stare insieme e ambientarci. Io nasco come mezz'ala, però negli ultimi anni ho giocato anche in un centrocampo a due per cui posso coprire tutti i ruoli del centrocampo. Ovviamente preferisco essere più vicino alla porta per inserirmi e segnare, però sono a disposizione del mister. L'esterno sinistro l'ho fatto meno, ma nel calcio moderno credo che i ruoli contino relativamente e sia più importante la capacità di occupare gli spazi”.

“Difficile dire di no alla Fiorentina”

Infine: “Quando ti chiama una squadra come la Fiorentina è difficile dire di no. Stiamo attraversando un momento difficile, ma ha dimostrato negli anni di essere un grande club. La piazza è importante e i tifosi sono fantastici, ci sono tutti i presupposti per fare bene.