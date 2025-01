Il Milan vince all'ultimo minuto (e sorpassa la Fiorentina) ma Conceicao è una furia. Clima teso con Calabria

Molti tifosi viola ci avranno sperato, il Milan non è mai sembrato in grado di ribaltare il Parma questo pomeriggio ma alla fine Sergio Conceicao è riuscito a vincere la sua prima a San Siro. Una doppia rimonta, contro una delle ultime della classifica, che ha permesso ai rossoneri di sorpassare la Fiorentina, stasera impegnata a Roma contro la Lazio. Ma Conceicao non ha esultato a fine gara.

Conceicao si scaglia contro Calabria

Il tecnico portoghese, subentrato da qualche settimana al suo connazionale Fonseca, si è infatti lasciato andare al fischio finale contro… un suo giocatore. Uno screzio, solo verbale poiché contenuto dallo staff, con Davide Calabria, ex capitano ma pur sempre uno dei senatori dello spogliatoio milanista.

Una partita vinta sul campo, ma persa in tribuna

Non si respira insomma un clima sereno in casa Milan, con i cori che sono arrivati contro la dirigenza di Gerry Cardinale e gli applausi ironici della tribuna alla società rossonera. La classifica, tuttavia, dice che il Milan si sta riprendendo, con il sorpasso odierno ai danni della Fiorentina.