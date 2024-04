De La Fuente punta la Champions con un tridente di peso, al Viola Park arriva il Sassuolo

La Fiorentina Femminile scende in campo adesso al Viola Park contro il Sassuolo in una gara cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League.

Sfida da Champions al Viola Park

Il Sassuolo, che dista otto lunghezze dalla Fiorentina, viene da una sconfitta contro la Juventus, ma ha già sconfitto le Viola all'inizio della Poule Scudetto. Le Viola, invece, arrivano da un pareggio contro la capolista Roma, che ieri si è laureata campione d'Italia. Una vittoria assicurerebbe alle ragazze la partecipazione alla prossima Champions League 2024-25.

Le formazioni ufficiali

FIORENTINA: Schroffenegger, Cinotti, Toniolo, Georgieva, Agard, Faerge, Severini, Catena, Boquete, Janogy, Hammarlund.

SASSUOLO: Durand, Philtjens, Gram, Pondini, Sabatino, Prugna, Orsi, Clelland, Filangeri, Zamanian, Kullashi.