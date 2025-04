Kokorin da record mondiale...di multe. Le oltre 1500 infrazioni dell'ex viola e il panorama è davvero vasto

Torna a far parlare di sé in Russia, l'ex attaccante della Fiorentina, Alexandr Kokorin, e ancora una volta per vicende che riguardano l'extra campo.

Un numero da record

Secondo quanto riportato dal canale Telegram, SHOT, il calciatore ora all'Aris Limassol, avrebbe collezionato dal 2011 ad oggi qualcosa come 1511 multe che gli sarebbero costate 1,6 milioni di rubli.

Ma con costo molto basso per lui

Tante le infrazioni, praticamente da record, che vanno dall'eccesso di velocità, al divieto di sosta, alla guida in senso vietato e altro ancora, ma basso il costo, perché al cambio attuale gli sono costate 17,5 mila euro, praticamente ‘spiccioli’ se riferiti agli ingaggi percepiti negli ultimi 13 anni.