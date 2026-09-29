S. Sabatini: “Fagioli straordinario, qualcuno se n'era dimenticato... Kayode può diventare un top"

Il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini ha commentato il successo di ieri sera dell’Italia contro la Turchia, nel quale è stato protagonista il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli, di cui ha lodato la prestazione.

Fagioli ha deliziato

“Kayode è un grande, che promette di diventare grandissimo. Potenzialmente è fortissimo. Nell’equilibrio perfetto del centrocampo dell’Italia, con Tonali e Frattesi, ecco Fagioli, che sul centrosinistra ha deliziato. Le statistiche parlano chiaro, tra passaggi giusti e giocate di prima, tutte le volte che ha trovato un compagno smarcato, ha partecipato a tutti i gol”.

Incredibile che sia stato dimenticato contro la Bosnia

“Fagioli è un giocatore straordinario ed è incredibile che negli ultimi tempi sia stato colpevolmente dimenticato, anche nella partita contro la Bosnia, perché giocava così già qualche mese fa, e lo stesso vale per Kayode, tutta gente che non è stata nemmeno convocata. Fagioli è stato a tratti sublime contro la Turchia, la mezzala di tecnica dell’Italia”.