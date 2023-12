Il solito Dodo a intrattenere i tifosi della Fiorentina. Non può farlo sul campo, per ora si deve accontentare dei social. Sotto una foto postata dai canali ufficiali viola che ritrae i due classe 2004 Kayode e Amatucci, il terzino brasiliano ha risposto: “Sono un classe '98, sono giovane anche io”.

E a un tifoso che gli augura di tornare presto in campo lui promette: “A gennaio, mi mancate tantissimo. Per sempre viola!”. Adesso, come detto da Italiano, ci sarà da capire quali saranno gli effettivi tempi di recupero del terzino per agire o meno sul mercato.