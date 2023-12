Fiorentina-Torino per concludere un 2023 tra le squadre più impegnate di tutta Europa

Come sottolinea La Nazione, quella del 29 dicembre al Franchi contro il Torino sarà l'ultima partita di un 2023 che ha visto la Fiorentina impegnata per ben 64 gare. La squadra viola è stata tra le più impegnate d'Europa, giocando tutti i match a disposizione nell'anno solare. Merito, soprattutto, delle due finali raggiunte in Coppa Italia e Conference League con due percorsi quasi perfetti nelle coppe.

Nel dettaglio saranno 41 le partite di campionato, 6 di Coppa Italia e ben 17 di Conference League. Adesso la squadra viola dovrà provare a bissare il 2023 in un 2024 che parte già con l'impegno (almeno uno) aggiuntivo della Supercoppa Italiana.

